GÜNCELLEME - Sivas'ta kayıp olarak aranan çocuk bulundu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan 13 yaşındaki çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'dan çobanlık yapmak için ailesiyle kente gelen Mehmet Demir'in (13) Serpincik köyü civarındaki evlerine dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Serpincik Gölü başta olmak üzere bölgede arama yaptı. Aramada jandarma iz takip köpeği Peron da kullanıldı.

Kaybolan Demir'in kardeşi Miran Demir, ağabeyinin oyun oynarken yanlarından uzaklaştığını ve dün geceden bu yana kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

- Geceyi camide geçirmiş

AFAD ve jandarma ekiplerinin Demir'in kaybolduğu bölgede arama yaptığı sırada kayıp çocuğun kent merkezinde olduğu yönünde bilgi geldi. Ekipler, Mehmet Demir'i İnönü Caddesi'nde gezinirken bularak ailesine teslim etti.

Mehmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıldığı için gezmek üzere il merkezine geldiğini ve geceyi bir camide geçirdiğini söyledi.

Baba Ercan Demir de çocuğunu arama çalışmasına katılan ekiplere teşekkür etti. Oğlunun bulunmasından mutlu olduğunu belirten Demir, "Devletimiz sağ olsun var olsun. Dağlarda her yerde aradılar, evden kaçmış, çarşıya gelmiş." dedi.

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