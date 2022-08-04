Sivas'ta anız yakanlara idari para cezası uygulanacak

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, anız yakanlara dekar başına 109 lira 49 kuruş idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, şehirde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görüldüğünü aktardı.

Anız yangınlarının toprak verimliliğini düşürdüğünü, toprakların zamanla çölleşmesine neden olduğunu vurgulayan Yıldız, "İlimizde hububat ürün hasadından sonra toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anızların yakılmasının çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Sivas sınırları içerisinde 2022 yılında anız yakmanın valiliğin almış olduğu kararla yasaklandığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Tebliğe göre anız yakanlara her dekar için 109 lira 49 kuruş idari para cezası uygulanacak olup, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca Orman Kanunu'nun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. Anız yangınının önüne geçmek için vatandaşlarımızın ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Dolayısıyla sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, olası yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için anızların yakılmaması gerekmektedir."

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