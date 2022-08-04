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MHP'den Şarkışla'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

AA

MHP'den Şarkışla'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

SİVAS (AA) - MHP heyeti, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Şarkışla Belediyesi Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Necmi Yıldırım ve Adem Yurdagül ile Şarkışla İlçe Başkanı Alperen Çilek ile partililer katıldı.

Milletvekili Özyürek, burada yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "MHP, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise MHP'nin adaylarına oy verecek. Bu ve benzeri programlarla bizler sizlere, sizler de bulunduğunuz her ortamda politikamızı halka anlatacak ve harekete katkı sağlayacaksınız." dedi.

Özyürek ve beraberindekiler, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.



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