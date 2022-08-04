Sivas'ta otomobille motokaravanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobille motokaravanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

N.V. (35) yönetimindeki 58 ABY 569 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli kavşağında A.G. idaresindeki 01 AHK 099 plakalı minibüsten dönüştürülen motokaravanla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan P.D. (25), H.G. (22), H.G. (51), S.G. (21), H.K. (59) ve E.V. bebek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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