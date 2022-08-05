Karaşar Gülbahçe Barajı 5 bin 770 dekar araziyi suyla buluşturacak

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapımı süren Karaşar Gülbahçe Barajı'nın yıl sonuna tamamlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Sivas ve ilçelerine son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Kentte birçok projenin yapımının da devam ettiğini aktaran Akca, şunları kaydetti:

"Bunlardan çalışmaları devam eden Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı'nın tamamlanmasıyla, 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, memba batardosu, perde ve kapak enjeksiyonları imalatları tamamlandı. Baraj gövdesi dolgu imalatı, dolusavak imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 48,50 metre ve su depolama kapasitesi 1,583 milyon metreküp olan Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile 520 kişiye istihdam sağlanacak olup, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 120 bin 473 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir."

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