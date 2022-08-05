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Sivas'ta STK Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Sivas'ta STK Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 42 sivil toplum kuruluşundan (STK) oluşan Başkanlar Kurulu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde toplandı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, kurulun başkanlığını yapan STSO Başkanı Mustafa Eken, toplantıdaki konuşmasında şehirde birlik ve beraberliğin sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Başkanlar Kurulu ile şehrin öncelikli sorun ve sıkıntıları ile iş dünyasının sorunlarını sık sık istişare ettiklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"TOBB Ekonomi Şurası'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve bakanlarımıza, iş dünyamızın tüm sektörlerinin sorunlarını ilettim. Üyelerimiz ve özellikle kamuya iş yapan müteahhitlerimizin kredi almakta güçlük çektiğini ilettik. Bu konuda Kredi Garanti Fonu (KGF) garantörlüğünde bir kredi uygulaması yapılmasını talep ettim. Özellikle kamu müteahhitlerimizin alacağı karşılığında KGF limitleri tanınmasını ilettik. 1. OSB'nin durumunu ilettik. Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını talep ettik. Başkanlar Kurulumuzun belirlediği sorun ve sıkıntılarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, gerekli girişimlerde bulunuyoruz."

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımların ve yer tahsislerinin devam ettiğini belirten Eken, "Sivas'ın en önemli markası Demirağ OSB'dir, bizim gözbebeğimizdir. Buraya hep birlikte sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Eken, 1. OSB, Şarkışla OSB, Gemerek OSB ve şehrin tamamının cazibe merkezine alınması için çalışacaklarını aktardı.

Toplantıda, 10 sivil toplum kuruluşu başkanından oluşan Yürütme Kurulu da belirlendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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