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Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde 58 metrelik sucuk yapıldı

AA

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali"nde 58 metrelik sucuk yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bu yıl 3. düzenlenen "Gardaşlık Festivali" etkinlikleri kapsamında kentin plaka işareti olan 58 metre uzunluğunda hazırlanan sucuk pişirip ikram edildi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde valilik ve belediye koordinesinde düzenlenen "Gardaşlık Festivali" etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret Borsası öncülüğünde kentteki sucuk üretimi yapan fabrikalar, 58 metre uzunluğunda, 5,8 santimetre çapında yaptığı sucuğu mangalda pişirerek vatandaşlara ikram etti.

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gardaşlık Festivali'ne yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi olduğunu söyledi.

Festivalde vatandaşların buluşup kucaklaştığını belirten Şimşek, "Bu tür festivaller yerel değerlerimizin tanıtılması açısından da önemli bir fırsat. Daha önce Sivas pastırması coğrafi işaret belgesi alarak markalaşmıştı. Amacımız Sivas sucuğunu da markalaştırmak." dedi.

Şimşek, yaylalarda yetişen hayvanların etinden elde edilen Sivas sucuğunu dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise coğrafi işaret tescil belgesi alınan Sivas pastırmasının ardından sucuğun tescili için de başvurunun yakın zamanda yapılacağını belirtti.

Hastaoğlu, 58 metre uzunluğundaki sucuğu şehirde bu alanda üretimi yapan fabrikaların katkılarıyla hazırladıklarını aktardı.

Programa AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci ve Mehmet Habib Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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