Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" kapsamında Ulaş ilçesi tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen "Gardaşlık Festivali" etkinlikleri kapsamında Ulaş ilçesi tanıtıldı.

Valilik ve belediye öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Buruciye Medresesi bahçesindeki programa Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkanı Turan İlbey ile vatandaşlar katıldı.

İlçenin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlar türküler eşliğinde halaylar çekti.

Kaymakam Baş, "Doğal güzellikleri, kültürü ve yiğit insanları ile medeniyet şehri olan Sivas'ta 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü'nü kutluyoruz. Festival, birlik ve beraberliğin artması açısından önemli. Etkinlikler kapsamında mahalli sanatçılarımız konser verdi. İlçemize has özel yiyeceklerimizi vatandaşlara ikram ederek ilçemizi tanıttık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.