Sivas'taki "Gardaşlık Festivali"nde "Sazını da Al Gel" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" kapsamında 108 saz ustasının katıldığı etkinlik düzenlendi.

Sanal ortamda başlatılan "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü"ne destek amacıyla festival kapsamında 108 saz ustası Buruciye Medresesi önünde bir araya geldi.

Saz sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Halk Müziği Korosu saz sanatçısı Onur Erdem şefliğinde Sivas yöresine ait parçaları seslendirdi.

"Sazını da Al Gel" etkinliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.