Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" konserle sona erdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gardaşlık Festivali"nin son gününde sanatçı Elif Buse Doğan konser verdi.

Valilik ve belediye öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sanatçı Elif Buse Doğan hayranlarıyla buluştu.

Konsere katılan vatandaşlar, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Elif Buse Doğan'a çeşitli hediyeler ile Sivasspor forması hediye etti.

Doğan, "Gardaşlık Festivali"nin hayırlı olmasını dileyerek, programı düzenleyenlere ve konserine katılanlara teşekkür etti.

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