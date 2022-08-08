Yıldızeli ilçesine 235 çöp konteyneri teslim edildi

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi, "Köylere Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte" projesi kapsamında Yıldızeli ilçesine 235 çöp konteyneri verdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1234 köy ve 621 mezrada evsel atık ve katı atık toplama çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi, Yıldızeli ilçesi için 235 çöp konteyneri alımı gerçekleştirdi.

Çöp konteynerlerinin teslim töreni Yıldızeli İlçe Özel İdaresi Bakımevi'nde yapıldı.

Programda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, 2021 yılı itibariyle kırsalda çevreye zarar veren 30 bin ton çöpün toplanarak bertaraf edildiğini belirtti.

İl genelinde 18 çöp kamyonu ve 7 bin 280 çöp konteyneri ile 668 köye hizmet verildiğini aktaran Algın, Yıldızeli ilçesinde projenin uygulanması noktasında 118 köy ve 10 mezrada çalışmalara başlanacağını ifade etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ise kırsalda temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir ortam oluşturmayı arzuladıklarını belirtti.

Programa, Yıldızeli Kaymakamı Şeref Gülyer, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş ve diğer yetkililer katıldı.

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