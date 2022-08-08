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Sivas'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

AA

Sivas'ta muharrem ayı iftar programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Cemevi'nde düzenlenen "Mah-ı Matem Oruç Açma" programında yaptığı konuşmada, ortak hüzün olan Kerbela'dan ibretler alınması gerektiğini söyleyerek, "Yolumuza haksızlık ve zulüm karşısında birlik ve beraberliğimiz ile daha güçlü çıkıyor, ayrışmayı değil bütünleşmeyi esas alıyoruz." dedi.

Bu toprakların, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün doğduğu, Hoca Ahmet Yesevilerin, Hacı Bektaş-i Velilerin, Horasan Erenlerinin toprakları olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu coğrafyada sözleriyle manevi dünyamıza rehber olan Yunus Emreler, Ahi Evranlar, Hazreti Mevlanalar yetişmiş ve dünyaya örnek olmuşlardır. Bu toprakların hamuruyla mayalanan, aynı inanç ikliminin, aynı gönül dünyasının erleri olan bizler bu tür müessif olaylardan ibret alıyor, dersler çıkarıyor, birlik ve beraberliğimizden ödün vermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem inancımız hem de Anadolu irfanı ve medeniyetimiz bizlere her dem sevgiyi ve saygıyı, dayanışmayı ve paylaşmayı öğütlüyor." diye konuştu.

Yeni matemler ve acılar yaşanmamasını temenni eden Şimşek, "Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure Günü de aynı kazanda farklılıkları zenginleştiren, ayrışmayı değil, birlik ve beraberliği perçinleyen önemli bir gündür." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınarak kardeşliği hedef alanlara, coğrafyada yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Lokma duasının yapıldığı programda matem cem ibadeti gerçekleştirildi.

Programa, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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