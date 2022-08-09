Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine geri dönüşüm kutuları konuldu

Bunu hepimiz yapıyoruz! Peki zararı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) farkındalık oluşturmak için yerleşkedeki fakülte ve yüksekokullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, projeyle kaynakların bilinçsiz tüketilmesinin önlenmesi, atık çöp miktarının azaltılması, cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil gibi geri dönüşümden tekrar kazanılabilecek maddelerden ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, geri dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Dünyada geri dönüşümün önemi her geçen gün artırmaktadır. Üniversitemizde yeni kurduğumuz Çevre ve Atık Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet ile var olan kaynakları korumak, israfın önüne geçerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.