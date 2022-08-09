Ulaş'ta Kur'an-ı Kerim okumasına geçen öğrenciler ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Merkez Cami'de yaz Kur'an kursuna katılan ve Kuran-ı Kerim okumasına geçen öğrenciler ödüllendirildi.
İlçe esnafından İmdat Kuruçay ve eşi Fatma Kuruçay, Kur'an-ı Kerim okumasına geçen öğrencileri ziyaret etti.
Kuruçay çifti öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti, ikramlarda bulundu.
İmdat Kuruçay, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde başlattığı yaz kuran kurslarını önemsediğini söyledi.
Çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirten Kuruçay, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet aşkıyla gönülleri coşan, insana hizmeti kutsal sayabilecek bir nesil yetiştirilmesini arzuluyoruz. Çocuklarımıza güzel şeyler öğreten Kur'an kursu hocalarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer de Kuruçay çiftine teşekkür etti.