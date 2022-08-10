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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta sahipsiz hayvanlar otomatik su kapları sayesinde susuz kalmıyor

AA

Sivas'ta sahipsiz hayvanlar otomatik su kapları sayesinde susuz kalmıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta hayvan popülasyonunun yoğun olduğu park ve mesire alanlarına yerleştirilen, sahipsiz hayvanların sıcaktan olumsuz etkilenmemesi için içindeki şamandıra sistemi sayesinde şebekeden aldığı su azalınca otomatik dolan su kaplarının sayısı artırıldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AA muhabirine, geçen yıl hayata geçirdikleri projeyi bu yıl kentte hayvan popülasyonunun yoğun olduğu tüm park ve mesire alanlarına yaydıklarını söyledi.

Su kaplarındaki sistem sayesinde kentteki sahipsiz hayvanların hem susuz kalmayacağına hem de temiz su içeceğine dikkati çeken Duman, "Hayvanların sağlıklı içebilmesi için suyun belirli dönemlerde yenilenmesi gerekiyor. Otomatik su kabı, içindeki şamandıra sistemi sayesinde şebekeye bağlı olduğu için suyu belirli bir seviyenin altında düştüğü zaman yeniliyor. Böylece kapların içindeki su, birine ihtiyaç duymadan tazeleniyor. Bu kaplardan, Sivas'ta hayvan popülasyonunun fazla olduğu mesire alanlarımızın, parklarımızın tamamına 14 tane yerleştirdik." diye konuştu.

Duman, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda söz konusu su kaplarının sayısını artıracaklarını dile getirerek, "Malum Sivas'ta kışı çok sert yaz da sıcak ve kurak geçiyor. Dolayısıyla kentimiz sahipsiz hayvanların su bulmakta zorlandığı bir bölge haline geliyor. Kışın yemleme çalışması yapıyoruz, yazın da hayvanların su ihtiyacını karşılayacak projeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje Sivas'ta sokak hayvanlarının susuz kalma sorununu tamamen ortadan kaldıracak." dedi.

Duman, sahipsiz hayvanların beslenmelerinin ise yine park ve mesire alanlarına yerleştirilen mama kaplarıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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