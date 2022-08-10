Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

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