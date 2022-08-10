Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik tüketimi yüzde 1,7 geriledi

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) verilerine göre üç ildeki elektrik tüketimi yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düşüşle 1 milyar 208 milyon kilovatsaatten 1 milyar 187 milyon kilovatsaate geriledi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta yılın ilk yarısında elektrik tüketimi yüzde 2,2'lik düşüşle 513 milyon 661 bin kilovatsaatten 502 milyon 287 bin kilovatsaate, Yozgat'ta yüzde 3,7’lik bir gerileme ile 337 milyon 203 bin kilovatsaatten, 324 milyon 839 bin kilovatsaate indi. Tokat'ta ise bu dönemde artış yaşandı. Tokat'ın elektrik tüketimi yüzde 1 artarak 357 milyon 214 bin kilovatsaatten 360 milyon 748 bin kilovatsaate çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, yılın ilk yarısında yaşanan gerilemenin bazı sanayi abonelerinin üretimi durdurmasının yanı sıra özellikle yılın ilk yarısında bölgedeki yağışların 2021’in üzerinde seyretmesinin de etkisi ile tarımsal sulama ihtiyacının azalmasından kaynaklandığını belirtti.

2021 yılının ilk yarısında tarımsal sulama abonelerinin kullandığı elektrik miktarının 43 milyon 161 bin kilovatsaat düzeyinde olduğunu aktaran Kıvılcım, şunları kaydetti:

"Bu yıl söz konusu rakam yaklaşık 10 milyon kilovatsaatten yani yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 33 milyon 201 kilovatsaat seviyesinde kaldı. Yine yılın ilk altı ayında mesken abonelerimizdeki tüketim oranı yüzde 3,4, sanayi abonelerimizdeki tüketim oranı ise yüzde 6,5 geriledi. Abone grupları bazında yılın ilk yarısında tek artış ticarethanelerde gözlendi. 2020 ve 2021'de pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süre kapalı kalan ticarethanelerde çalışma düzeninin eskiye dönmesi ile geçen yıl 356 milyon 803 bin kilovatsaat olan tüketimleri yüzde 7,4'lük artışla 383 milyon 139 bin kilovatsaat seviyesine ulaştı."

ÇEDAŞ'ın raporunda ilk 6 ayda en yüksek ve en düşük tüketimin yaşandığı günlere de yer verildi.

2021 yılının ilk yarısında en düşük tüketim 6 milyon kilovat ile 6 Haziran Pazar günü yaşanırken bu yılın aynı döneminde en yüksek tüketim Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen 3 Mayıs Salı günü oldu.

3 Mayıs günü 3 ildeki toplam elektrik tüketimi 5 milyon 863 bin kilovatsaatte kaldı. İlk yarıda en yüksek tüketim 7 milyon 413 bin kilovatsaat ile 14 Ocak Cuma günü gözlendi. 2021 yılında en yüksek tüketim 8 milyon 145 bin kilovatsaat ile 30 Haziran Çarşamba günü yaşanmıştı.

ÇEDAŞ'ın üç ildeki ilçelerin tüketim kırılımlarını da açıkladığı rapora göre oransal olarak en büyük düşüşün yaşandığı ilçe yüzde 18,7’lik gerileme ile Yozgat Yerköy olurken onu yüzde 14 düşüşle Yozgat Yenifakılı ve yüzde 13,23 ile Sivas Kangal izledi.

Geçen yılın ilk altı ayına göre tüketimi artan ilçeler listesinde ilk sırayı yüzde 7,40 ile Tokat Sulurasay aldı. Sulusaray’ı yüzde 7,4 ile Sivas Divriği, yüzde 6,7 ile Yozgat Merkez ilçesi izledi.

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