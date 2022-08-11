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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Valisi Şimşek, Zara'da aşure etkinliğine katıldı

AA

Sivas Valisi Şimşek, Zara'da aşure etkinliğine katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçesinde aşure etkinliğine katıldı.

Zara Belediyesini ziyaret eden Şimşek, Belediye Başkanı Fatih Çelik'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şimşek, ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şubesi Cemevi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Programda konuşan Şimşek, muharrem ayının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Muharrem ayının bereketli ve faziletli bir ay olduğunu belirten Şimşek, "Bu ay içerisinde aşure gününü hep birlikte kutladık. Aynı zamanda hüzün ayıdır, acı ayıdır. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da 72 arkadaşıyla şehit edilmesinin yıl dönümüdür. Hazreti Hüseyin efendimiz başta olmak üzere Kerbela'da şehit olan tüm ehlibeyte Allah'tan rahmet diliyorum ve rahmetle anıyorum." dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Şimşek, "Bizler bu coğrafyada aynı milletin mensupları olarak yüzyıllardır bir ve beraber olarak yaşıyoruz ve aynı acıyı, aynı kederi yaşıyoruz. Bundan sonra da aynı kader birliği içerisinde kardeş kardeşe, omuz omuza yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Şube Başkanı Metin Erkan ise programa katılımından dolayı Şimşek'e teşekkür ederek, "Hiç bir provokatör birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Bizler bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Cemevlerimize yapılan saldırıları kınıyor, bu olayların tekrarlanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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