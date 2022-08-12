Antalya'da işlenen cinayetin zanlısı Sivas'ta yakalandı

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SİVAS (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Sivas'ın Hafik ilçesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Gülhan Koca'yı evinin önünde silahla öldüren Y.K'nin içerisinde bulunduğu otomobilin Sivas'ta olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sisteminden yaptıkları sorgulamada aracın Sivas-Erzincan kara yolunda Hafik ilçesi bölgesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, Yarhisar köyü yakınlarında Y.K'nin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtan inerek araziye doğru kaçan Y.K. polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Cinayet şüphelisi Y.K. işlemleri için Hafik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Gülhan Koca, bir otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.K. olduğunu belirlemişti.



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