Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti.

Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Özkan Yiğiter, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.









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