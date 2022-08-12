AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, Zara'da cenaze törenine katıldı

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SİVAS (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Zara ilçesinde AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un teyzesinin kızı Latife Çekem'in cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Çekem'in (84) cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe kabristanında toprağa verildi.

Törene katılan Yılmaz, milletvekili Mehmet Habib Soluk'a ve ailesine başsağlığı diledi.

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