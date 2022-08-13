Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencilerine kurumların faaliyetleri tanıtılıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş İlçesinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerin kamu kurumlarının faaliyetlerini öğrenmeleri için gezi düzenlenmeye başlandı.

İlçe Müftülüğünce hayata geçirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak Merkez Cami'deki Kur'an kursuna katılan 35 öğrenci, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Müdürü Sevil Sırakaya, müdürlüğün bahçesinde ağırlanan öğrencilerin tarım ve hayvancılıkla ilgili sorularını cevapladı.

Öğrencilere, kurumun faaliyetleri, ilçede yetiştirilen hayvan sayısı ve ekilen tarım ürünleriyle ilgili bilgi verildi.

Ulaş Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, öğrencilerin kurumları tanımalarına yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk ziyareti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptıklarını söyledi.

Başer, bu tür etkinliklerin ileride öğrencilerin meslek seçiminde faydalı olacağını düşündüklerini belirtti.









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