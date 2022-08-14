Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0'lık skorla mağlup olan Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci haftasında da umduğunu bulamadı.



Ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdıran Sivasspor, ikinci haftadaki Adana deplasmanından ise puansız döndü.

Adana Demirspor'a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Akintola'nın golleriyle 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Sezonun ilk 2 haftasında bir gol atabilen Sivasspor, kalesinde 4 gol gördü.





- Geçen sezona da kötü başlamıştı





Demir Grup Sivasspor, geçen sezona da kötü başlangıç yapmıştı.

Ligde 2021-2022 sezonun ilk 2 maçından mağlup ayrılan Sivasspor, sonraki 3 maçı beraberlikle tamamladı.



Söz konusu sezonun ilk 5 maçında 3 puan alabilen Sivasspor, ilk galibiyetini 6. haftada Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etmişti.









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