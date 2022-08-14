Sivas'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'tan Erzincan istikametine seyreden H.U. idaresindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.U, T.U, H.U. ve N.U. yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.U. ve H.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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