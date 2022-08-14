Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

N.Y. idaresindeki 38 YK 643 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi'nde B.Ö'nün kullandığı 58 HH 278 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yaralanan N.Y, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.