Sivas'ta cam serada üretilen domateslerin hasadına başlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönüm alanda jeotermal suyla ısıtılan serada yetiştirilen domatesler hasat edilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, modern cam serayı gezen Vali Yılmaz Şimşek, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında firmanın yönetim kurulu başkanı Sami Aydın'dan bilgi aldı.

Şimşek, 2020 yılında Sivas'ta kurulan serada topraksız tarım ile yılda 2 bin tonun üzerinde domates üretildiğini belirtti.

Toprak yerine volkanik kayaların kullanıldığı, taş yünü ya da perlit denilen maddelerle çeşitli minerallerin ve suyun bitkiye enjekte edildiği sistem ile daha hijyenik, lezzetli ve sağlıklı domatesler üretildiğini aktaran Şimşek, "Burası termal su ile ısıtılıyor. Yaklaşık 60 dönüm arazi üzerine kurulmuş durumda. Yılda 2 bin ton domates üretiliyor. Buradaki ürünler Hollanda ve bazı ülkelere ihraç ediliyor. Yaklaşık 50 kişilik kadın ekip çalışıyor. Amacımız bu serayı tanıtmak, yaygınlaştırmak ve Sivas'ta yeni bir sektörün doğmasına vesile olmak." ifadelerini kullandı.

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