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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:

AA

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarında geç kaldıkları için takımda yeni oyuncuların uyum sorunu yaşadığını söyledi.

Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiğinden beri takımını Avrupa kupalarında oynattığını belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ve kendisinin hedefleri olduğunu aktaran Çalımbay, "Hedeflerimin başında da her zaman Avrupa geliyor. Türkiye'de her şeyi hallederiz. Hedeflerimin başında Avrupa geliyor, Türkiye Kupası geliyor. Türkiye Kupası'nı aldığınız zaman zaten Avrupa'ya gidiyorsunuz." dedi.

Sivasspor'da 9 futbolcuyla yolları ayırdıklarını anımsatan Çalımbay, "Bunların yerine adam almamız gerekiyor. Bizim tekrar daha kuvvetli bir duruma gelmemiz gerekiyor. Biz transferde maalesef geç kaldık. Transferlerimizi kamplarımıza yetiştirmek için çok uğraştık. Süper Kupa'ya tam kadro çıkalım diye çok uğraştık ama maalesef yetiştiremedik." diye konuştu.


- "Her oyuncuyu alma şansımız yok"


Rıza Çalımbay, transferleri lige yetiştirmek için çok çaba sarf ettiklerini ancak bunun olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz de transfer yapmak için uğraştı, ellerinden geleni yaptılar ama maalesef bu olmadı. Şu ana kadar oynadığımız Süper Kupa ve iki lig maçımızda iki kanat oyuncumuzla oynadık, Max Gradel ve Erdoğan Yeşilyurt. Bu maçlar bizim için önemli maçlardı. Bizim burada bulduğumuz ve yönetimimize verdiğimiz oyuncuları alabilseydik, yetiştirebilseydik her şey daha farklı olacaktı. Bugün de bir oyuncu arkadaşımız geldi ve biz bu oyuncuyu 2 ay önceden istedik, transfere başlarken istedik. Bu oyuncunun uyum sağlaması, arkadaşlarını tanıması o kadar zor ki. Tam bir uyum sağlaması nereden baksanız 10 gün. Diğer arkadaşlarımız da sıkıntı yaşayacak. Onun için maçlara transferlerimizi tam yapıp girebilseydik her şey daha farklı olacaktı. Burada yönetime de bir şey diyemiyorsunuz, bütçe meselesi. Her oyuncuyu bizim alma şansımız yok. Aldığımız transferleri yetiştirmemiz gerekiyordu ama maalesef yetiştiremedik. Bu da kulübümüzün bütçesinden dolayı, sıkıntısından dolayı yetişmedi."


- "Malmö Avrupa'nın iyi takımlarından biri"


UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile 18 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, bu karşılaşmadan iyi bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Takımının manevi yönden desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, "Malmö, Avrupa'nın iyi takımlarından biri. Bir hava yaratmamız lazım ama maalesef Avrupa'ya giden bir Sivasspor takımı yok gibi davranılıyor. Takımı havaya sokmamız lazım. Bu maç hem Türkiye hem de Sivas için çok önemli. Buradan kazanılacak puanlar Türkiye'ye çok şey katacak." diye konuştu.

Çalımbay, Avrupa kupalarında kalmak istediklerini vurgulayarak, yeni transferlerin bir an önce takıma katkı sağlamaları gerektiğini ifade etti.


- "VAR'ın başındakinin de hakemin de suçu var"


Hakemleri de eleştiren Çalımbay, Adana Demirspor maçında Robin Yalçın'ın faule maruz kaldığını ve sonrasında golü yediklerini savunarak, "Robin'in ağzına dirsek vuruldu, oyundan çıktı. Ufak bir şey yapılsa o futbolcu oyundan çıkar mı? Hem kendileri bize anlatıyor, elin gelse bile... Yüze gelen her şeye faul veriyorlar. Orada da sen faulü vereceksin. VAR'ın başındakinin de suçu var hakemin de suçu var. Akıl var, mantık var, küçük bir darbeyle adam niye oyundan çıksın." ifadelerini kullandı.


- "Kehinde'yi istiyoruz"


Transferleri kulübün bütçesine göre yaptıklarını aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:

"Kanat ve forvet arkası iki oyuncu istiyoruz. Kerem Atakan Kesgin ile ilgili transferler konuşuluyor ve bu bir yere kadar geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Bey de açıkladı, onlar da istiyorlar. Bizim oyuncu almadan oyuncu verme şansımız da yok. Bizim şu anda çok iyi bir kanat oyuncusuna, bir de forvet arkası 10 numaraya kesinlikle ihtiyacımız var. Tosin Kehinde ile uğraşıyoruz, bizim istediğimiz oyuncu o."

Çalımbay, kente gelen Dia Saba'nın transferinin ise futbolcunun eşinin istememesi nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

Taraftarları takımlarına destek olmaya davet eden Çalımbay, ilerleyen haftalarda arzu edilen Sivasspor'u izlettireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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