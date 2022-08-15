Sivas'ta yenilenebilir enerji üretecek firmalara belediyeden destek

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ile Vakıf Katılım, güneş enerjisi santrali kurmak isteyen firmalara danışmanlık ve finansal destek hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimini artırmak adına yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Firmaların kendi enerjisini üretmelerini kolaylaştırmak amacıyla belediye iştiraki SİDAŞ ile Vakıf Katılım arasında protokol imzalandı.

Yapılan protokol ile büyük ve orta ölçekli KOBİ'ler, sanayi ve ticarethaneler, fabrikalar ve organize sanayi bölgelerindeki firmalar için Sivas Belediyesi tarafından finansal destek ve danışmanlık hizmeti sağlanacak.

"Güneş Enerji Santrali ve Akıllı Şehirler" kapsamındaki projeleri finanse etmeyi amaçlayan iş birliği protokolü, Sivas Belediyesi Toplantı Salonu'nda imzalandı. Protokol imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vakıf Katılım KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı katıldı.

Bilgin, törende yaptığı konuşmada, protokol kapsamında belediye iştiraki SİDAŞ'ın müşavirlik ve danışmanlık hizmeti sunacağını, finansmanı ise Vakıf Katılım'ın sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi enerjisini kendi üreten sanayicilerimize destek vermek adına Türkiye'de bir ilk olacak protokolü imzalamış bulunuyoruz. Protokolümüzün temel amacı, sanayimiz ve yüksek miktarda enerji kullanan işletmelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi enerjilerini üretmesi ve böylece hem kendi finansmanlarına hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmesidir. Bu noktada SİDAŞ ve Vakıf Katılım yetkililerine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.