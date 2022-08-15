Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belirlendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı takip etmek isteyen Sivasspor taraftarları, stadyuma E kapısından giriş yapacak. Taraftarlar 17, 18 ve 19. bloklardan karşılaşmayı izleyebilecek.

Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatı ise 20 avro olarak belirlendi.

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