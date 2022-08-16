Sivas'ta traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 5'i çocuk 23 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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