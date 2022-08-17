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GRAFİKLİ - Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak

AA

GRAFİKLİ - Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 21. mücadelesine çıkacak.

Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoç hakem William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor yapacak.

Sivas temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlamış ve Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.


- Avrupa'da 20 maçta 7 galibiyet


Avrupa kupalarında daha önce 20 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 11 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 38 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 gol sevinci yaşarken, dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.


- Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi Avrupa kupalarına veda etmişti.


- Sivasspor geçen sezon da Avrupa'da mücadele etmişti

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.


Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçın performans tablosu şöyle:


OrganizasyonMaçGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)21-136
UEFA Avrupa Ligi82-6916
UEFA Intertoto Kupası411237
UEFA Avrupa Konferans Ligi631269
Toplam2072112138


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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