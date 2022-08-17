Sivas İl Özel İdaresinden eğitime destek

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi eğitime destek amacıyla okulları onarıyor, yeni derslikler yaptırıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı yatırım programı dahilinde kentte onarımı süren okulların fiziki gerçekleşmesi tamamlanırken, ihtiyaç duyulan bölgelere de Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi bütçesi ile yeni derslikler kazandırılıyor.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 2022 yılı yatırım programı kapsamında yakın süreçte eğitim öğretime hazır hale gelecek Merkez Şeyh Şamil Mahallesi 6 derslikli anaokulu inşaatı, Sivas Merkez Cumhuriyet Üniversitesi 6 derslikli anaokulu inşaatı, merkez Alibaba Mahallesi 6 derslikli anaokulu inşaatı ve merkez Tuzlugöl 8 derslikli anaokulu inşaatlarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnşaatlarda yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firmalardan bilgi alan Algın, yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi.



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