Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Hafik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.E. yönetimindeki 58 ABY 302 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan O.Ç'ye (76) çarptı.

Kazada ağır yaralanan O.Ç. kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafik ilçesinde ise O.K. (25) idaresindeki 38 AFT 017 plakalı otomobil, Yarhisar mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.M. (56) ve N.M. (23) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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