Sivas'ta sürücü kursu temsilcileriyle istişare toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ta faaliyet gösteren sürücü kursu temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantı öncesi konuşan Eken, geçen hafta belediye meclis toplantısında sürücü kurslarının eğitim alanı talebini ilettiklerini hatırlattı.

Eken, üniversite içerisindeki pistin tamamen kaldırılarak Karşıyaka Mahallesi'nde belirlenen bir alanda yapılmasının önemini anlattıklarını belirterek, "İnşallah sürücü kurslarımız hak ettiği bir pistte çalışmalarını yapacaklar. Bununla ilgili sayın belediye başkanımız da sağ olsun talimatlarını verdi, hızlı bir şekilde yeni yerin yapılması için teknik ve kanuni çalışmalar yapılıyor. İş dünyamızın her türlü sorununda tüm kurumlarımızla üst düzeyde görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücü kurslarından ÖTV alınmaması gerektiğine de değinen Eken, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı dönemde araçlarda ÖTV alınmazsa gerek Sivas'ta gerekse Türkiye'deki bütün sürücü kurslarımız bu anlamda rahatlayacaklardır. Biz Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak daha önceki aylarda bununla ilgili yazı yazmıştık. Gerekli açıklamalarımızı yapmıştık. Bu toplantıya istinaden yine gerekli açıklamamızı yapacağız."

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