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AK Parti'li Kurtulmuş, Sivas'ta partisinin danışma meclisi toplantısında konuştu:

AA

AK Parti'li Kurtulmuş, Sivas'ta partisinin danışma meclisi toplantısında konuştu:

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir zamanlar, 'Elin oğlu aya, biz yaya' denirdi. Şimdi elin oğlu ne yapıyorsa Türkoğlu ondan daha iyisini yapıyor, bu milletin evladı daha güzelini yapıyor. Bu büyük bir öz güven inşasıdır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Sivas İl Başkanlığının Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı en önemli kazanımın öz güven inşası olduğunu belirtti.

Bu ülkenin gençlerinin, çocuklarının, "Şunu yapamayacağız" diyeceği hiçbir şey olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin küresel rekabette hiçbir zaman geride kalmayacağını, uzay çalışmalarından arabalarına kadar, fabrikalarından eğitimine, üniversitelerine, araştırma merkezlerine kadar her yerde Türkiye'nin üzerine düşeni yapabilecek olduğuna bu milletin çocukları inanıyor. Bir zamanlar, 'Elin oğlu aya, biz yaya' denirdi. Şimdi elin oğlu ne yapıyorsa Türkoğlu ondan daha iyisini yapıyor, bu milletin evladı daha güzelini yapıyor. Bu büyük bir öz güven inşasıdır." diye konuştu.

Türkiye'de artık "Yapmayız, yapamayız, yaptırmazlar" devrinin geride kaldığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Muhalefetin ufku o kadar, 'S-400'lere niye ihtiyaç var?' diyor. Esas mesele şu, elin oğlu S-400 üzerinden Türkiye'yi baskı altına almak isterken şunu biliyor. Eğer böyle giderse bu aziz millet yakın zamanda ne S-400'e ihtiyaç duyacak ne de F35'e. Kendi hava savunma sistemini kuracak, kendi uçak sanayisini kuracak. Bu milletin istikameti yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametidir. Böyle olmalıdır ve Allah'ın izniyle böyle olmaya da devam edecektir. Yeniden güçlü Türkiye bu ülkenin ortak hedefidir ve yolumuza devam edeceğiz."

- "Türkiye, terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyor"

Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda kabuklarını kırarak, ayaklarındaki prangalardan kurtularak yoluna devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadelede belli bir noktaya gelindiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Terör örgütlerini Türkiye'nin başına bela edenler, Türkiye'nin ayaklarına prangalar vurarak 40 seneyi aşkın bir süredir bu memleketin insanlarının hem terör karşısında şehit olarak toprağa düşmesine hem de Türkiye'nin trilyonlarca dolar kaynağının heba olmasına vesile oldular. Şimdi Türkiye kararlılıkla terörün üstüne gidiyor, arkasında kim olursa olsun, silahı, siyasi desteği nereden alırsa alsın terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyor, diz çöktürmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde asla terör devletine müsaade etmeyeceğine vurgu yaparak, "Burada terör örgütlerini niye ortaya çıkarmak istiyorlar, bu bölgenin halkları bir birine düşman olsun, vakitlerini bunla kaybetsinler. Bu oyunu bozacak olan Selçuklu'nun, Osmanlı'nın torunu olan bu aziz millettir, Sivas'ın mayasıdır." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından da asla vazgeçmeyeceğini dile getiren Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Doğu Akdeniz'deki Abdülhamit Han gemisinde yüzlerce bilim adamımız, mühendisimiz harıl harıl çalışıyor. Niçin? Doğal gazı çıkartalım da bu millet dışarıya bağımlı olmasın diye. İsmi de güzel, Abdülhamit Han hazretlerinin ismini de yad ederek Doğu Akdeniz'de Türkiye olarak bağımsızlık yolunda bir önemli eşiği daha aşmış olacağız. Türkiye bu anlamda Akdeniz'deki bütün haklarına sahip çıkacak, Allah'ın izniyle Mavi Vatan'daki egemenlik haklarını kullanarak doğal gaz ve petrol kaynaklarını sonuna kadar bulacak. Bu ülke zenginleşerek dışa bağımlı olmaktan kurtulacak."

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Kurtulmuş, Batı dünyasının sorunun nasıl çözüleceğine dair en ufak bir fikrinin olmadığını söyledi.

Kurtulmuş, bir tek Türkiye'nin barışın sağlanması için harekete geçtiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kim ortaya çıktı da hem Batı hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşerek bu krizin ortadan kalkması için mücadele etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç kere bu liderlerle görüştüğünü biz unuttuk. Daha 2 gün evvel biliyorsunuz Ukrayna Devlet Başkanı ile sorunun nasıl çözülebileceğine ilişkin müzakerelerde bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres de oradaydı. Savaş ortaya çıktıktan sonra gıda krizi de ortaya çıktı. Aman dünya gıda krizine girmesin diye kim yine ortaya çıktı, kim yine barışı sağlamak için yollara düştü? Türkiye düştü, Recep Tayyip Erdoğan düştü, Rusya ve Ukrayna'dan tahılın dünya piyasalarına çıkarılması için adımlar atıldı."

- "Canla başla gayretle çalışacağız"

2023 seçimlerinin Türkiye'nin kader seçimi olacağına işaret eden Kurtulmuş, "2023 hem yakın dönem hedeflerimizin gerçekleştiği hem 2053'e doğru bir sıçrama yapacağımız bir seçim olacaktır. Milletimiz 2023'te hem 20 yılda yapılanları ibra edecek hem de Allah'ın izniyle bundan sonraki istikamet tayininde, yeniden büyük Türkiye istikametinde Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak, onu destekleyecek. Ama Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi dere tepe demeden gece gündüz çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Canla başla, gayretle çalışacağız. Hiçbir ayırım yapmadan hep beraber en ücra köşeye kadar ulaşacağız." dedi.

Daha sonra Ayyıldız Camisi'nde bazı vatandaşların ölen yakınlarının cenazesine katılan Kurtulmuş, tarihi Gökmedrese'yi de gezdi.

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