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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

AA

Rıza Çalımbay, Alanyaspor ve Malmö maçlarında taraftardan destek istedi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Malmö maçlarında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile deplasmanda oynanan maçın son 25 dakikasında iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve 3-1'lik skoru hak etmediklerini ifade etti.

Malmö'nün iyi bir takım ve müthiş bir taraftara sahip olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

“Taraftarlarıyla üstümüze baskı kurdular. Son zamanlarda çok kolay gol yemeye başladık. O golleri yemememiz gerekiyordu. Maçın ilk yarısı orada bitti, ikinci yarısı Sivas'ta oynanacak. Bizim onlara karşı pozisyona girmeme ihtimalimiz yok. Transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın yüzde 99'u tam hazır değil. Mecburen oynatmak zorunda kaldık. Eğer onlar hazırlık döneminde takıma katılmış olsalardı farklı bir takım olabilirdik. Şu an 2 transfere ihtiyacımız var. Onlar da geldiği zaman takım gerçek yerine ulaşacaktır. Daha iyi olacağız."

Malmö ve ligdeki Alanyaspor maçlarının çok önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Alanyaspor maçını da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacak. Alanyaspor lige de iyi başladı." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, her zaman taraftar desteğine dikkati çektiğine değinerek, "Taraftarın ne olursa olsun maçlara gelip takımı desteklemesi gerekiyor. Maç kazanacaksak taraftarımızın desteğiyle kazanacağız. Taraftarlarımızı Alanyaspor ve Malmö maçlarına bekliyoruz. İkisini de kazanıp onlara hediye etmek istiyoruz. Mutlaka stadyumda olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

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