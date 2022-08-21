Sivas'ta çiftlikte çıkan yangın hasara yol açtı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında hasar oluştu.

İstiklal Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde Halil Ünalan'a ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan çiftlikte hasar oluştu.

Çiftlik sahibi Halil Ünalan, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini, süt üretim çiftliğinde çıkan yangının besi çiftliğine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü söyledi.

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