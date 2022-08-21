Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.M.T. (62) yönetimindeki 46 ADY 396 plakalı otomobil, Konakpınar mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan G.T. (56) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile M.T. (21) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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