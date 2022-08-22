Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 75 AAC 731 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Tepeköy mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan N.Ş. (42), Z.Ş. (16), S.Ş. (15), R.Ş. (6) ve K.Ş. (26) yaralandı.

Yaralılar, Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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