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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta sağanak etkili oldu

AA

Sivas'ta sağanak etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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