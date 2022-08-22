Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



S.D. yönetimindeki 45 AIU 344 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan C.D. yaralandı.

Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.





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