Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, son dakikalarda beraberliği kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, ligde Beşiktaş ile geçen hafta yaptıkları karşılaşmaya benzer durumları yaşadıklarını belirterek, "Bugün de son dakikalarda beraberliği kurtardık. Sahada iyi bir reaksiyon vardı, arkadaşlarımızın oynadığı futbol gerçekten iyiydi." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon bulduklarını ama bunları gole çeviremediklerini aktaran Mateos, şunları kaydetti:

"Devre arasından önce yediğimiz gol tabii oyunun akışını farklı yöne çevirdi. Ama arkadaşlarımızın ikinci yarıda göstermiş olduğu reaksiyon, kazanma isteği, sahada mücadeleyi son saniyeye kadar bırakmama isteği, bu bir puanı gerçekten değerli kılıyor. Bugün sahada genç oyuncular vardı, her geçen gün bunların gelişimini görmek, bunlara süre vermek bizim açımızdan önemli. Sahada Alanyaspor için bugün ilk kez mücadele eden arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Corendon Alanyaspor maçıyla antrenörlük kariyerinde 600. Süper Lig maçına çıktığını anımsatan Mateos, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı rövanş maçı için kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileyerek, "Malmö maçında dualarımız sizlerle inşallah. Bu maçtan galibiyetle ayrılmanızı diliyoruz." diye konuştu.

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