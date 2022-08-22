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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

AA

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin ilerleyen haftalarında daha iyi olacaklarını söyledi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, geçen sezon olduğu gibi hem ligde hem de UEFA Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini dile getirdi.

Lige sıkıntılı başladıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bazı transferleri yetiştirmek için çok uğraştık ama yetiştiremedik. Bazı arkadaşlarımızı mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz çünkü arkadaşlarımızın maç eksiği var. Bugünde oynattık, hakikaten bazı arkadaşlarımızın maç eksiği olduğu ortaya çıktı." dedi.

Hem Avrupa'yı hem de ligi birlikte götürmenin kolay olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntıyı yaşayacağımız belliydi, bu sıkıntıyı da ligde yaşamaya başladık. Bugün çok güzel bir penaltı kazandık ve gole çevirdik. İkinci yarı zaten bizim istediğimiz oldu, Alanya'yı üstümüze çektik. Girdiğimiz kontrataklarda gerçekten 2-3 tane net pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. Onları değerlendiremezseniz rakip takım her türlü riske giriyor. Biz belki 2-3 yapacağımız maçı bir anda berabere bitiriyoruz, üzülüyoruz tabii ki. Ligin başı olduğu için böyle şeyler maalesef yaşanıyor. Takımımız en az 2 veya 3 hafta içerisinde istediğimiz seviyeye mutlaka gelecek."


- "Şimdi tek amacımız Malmö'yü geçmek, başka bir düşüncemiz yok"

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 25 Ağustos Perşembe günü rövanş maçı oynayacaklarını anımsatan Çalımbay, "Arkasından Beşiktaş maçımız var. Baktığınız zaman hem lig maçlarımız hem de Avrupa maçlarımız olsun çok zorlu." diye konuştu.

Yeterli kadro kuramadıkları için bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi tek amacımız Malmö'yü geçmek, başka bir düşüncemiz yok. Benim en çok üzüldüğüm, bu takım geçen sene küme düşmeye oynamadı, ondan önce de öyle oynamadı. Üç senedir Avrupa’ya giden bir takımız. Bu stadyumun hiç değilse yüzde 10’unu bari doldurmamız lazım. Bu takıma destek lazım, biz manevi destek istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Malmö'yü geçmek istiyorsak kesinlikle taraftarın desteği şart. Çünkü o maça bambaşka çıkacağız. Zaten bugün bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Taraftarın bize destek vermesi gerekiyor. Maçta son pozisyonda bir arkadaşımızı yuhalamaları hiç doğru bir şey değil, kimse sahaya kötü oynamak için çıkmaz."

Çalımbay, Malmö maçını kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Ligde de iyi bir konuma gelebileceklerini aktaran Çalımbay, "Bu biraz sürer ama her şeyi düzeltebiliriz ama Avrupa'da böyle bir şey yakalamışken bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu değerlendirirken de kesinlikle taraftarla birlikte bu işi yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Bunların hepsini düzelteceğiz"

Alanyaspor maçında berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Çalımbay, "Ligin ilk maçları böyle sıkıntılı geçebilir. Bunu tabi ki gördük, arkadaşlarımızı gördük, hatalarımızı gördük. Bunların hepsini düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Çalımbay, kulübün bütçesine göre transferler yaptıklarını dile getirdi.

Çalımbay, yeni transferleri Dia Saba'nın henüz hazır olmadığını belirterek, "Hazır olması için en az 2-3 hafta lazım. Benim hep söylemek istediğim de o, erken gelse hazırlık dönemi geçirecek ve hazır bir şekilde olacak. Saba ve N'jie hazır olduklarında çok iyi futbolcular, ama zaman lazım." diye konuştu.

Kaleci transferinin sorulması üzerine ise Çalımbay, "Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, yönetimimiz görüşüyor herhalde bitirecekler. Alacağımız zaman yabancı kaleci almak zorundayız. Onda da bizdeki yabancılardan dolayı biraz sıkıntı olabiliyor. Onu yönetimle de konuşacağız. Kalecilerden sıkıntı yaşarız demiyorum, bugün Ali'yi beğendim, iyi oynadı, kötü oynamadı." diyerek sözlerini tamamladı.

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