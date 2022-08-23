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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak

AA

Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Ağustos Perşembe günü Malmö ile oynayacağı rövanş maçının biletlerini satın alan Sivas Belediyesi, biletleri taraftarlara ücretsiz dağıtacak.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin gururu Sivasspor'un evinde UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı çok önemli bir rövanş maçına çıkacağını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin şehri ve ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Bilgin, "12. adam olarak şehrimize büyük görevler düşüyor. Sivasspor sevdalıları olarak, her maçta hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan şehrimizin en büyük markası, değeri Sivasspor'umuza her şart altında destek vermemiz gerekiyor." dedi.

Bilgin, Malmö maçı öncesinde taraftarların stadyuma gelip Sivasspor'u desteklemesi için yönetimle görüşme yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren tüm biletler belediyemizce satın alınmış olup, maça gitmek isteyen taraftarlarımıza kağıt bilet olarak verilecektir. Şehir olarak Sivasspor'a her şart altında destek olmamız gerekiyor. Belediye olarak desteğimizi böyle göstermek istedik. Sivasspor sevdalıları Yiğidoları da perşembe günü stadyuma davet ederek, takımımıza 90 dakika boyunca destek olmalarını rica ediyoruz."


- "Tek isteğimiz taraftarımızın maça gelmesi"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise göreve başladığından beri Avrupa kupalarına gittiklerini ve Türkiye'yi de çok güzel şekilde temsil ettiklerini dile getirdi.

Başarı yakalanması için bir bütünlük olması gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Bu bütünlüğün içerisinde de en büyüğü taraftar. Taraftar ne kadar çok olursa, ne kadar destek verirse o derece farklı olur." diye konuştu.

Malmö'nün müthiş bir taraftar desteği ile oynadığını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Biz de aynısını bundan önce yaptık. Başkanımızın aynı şekilde çok büyük katkıları oldu. Tek isteğimiz taraftarların maça gelmesi ve takımlarına manevi yönden destek vermesi. Pandemiden önce taraftarımız müthiş şekilde geliyordu ve namağlup gidiyorduk. Pandemi oldu, taraftar gelmedi o zaman sıkıntı yaşadık. Tekrar aynı sıkıntıyı yaşamamak için önümüzde çok güzel bir fırsat ve hedef var. Bunu değerlendirebilecek güçte bir takımız, yeter ki taraftar gelsin onların desteğiyle daha da güçlü olacağız."


- "Yabancı sayısının 6'ya düşürülüp hepsinin oynamasını istiyorum"

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar ise Bilgin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bilet alırken ad, soyadı ve kimlik numarasının istenmeyeceğini dile getiren Sarılar, herkesin maça gelmesini istedi.

Passolig gişelerine başvuran herkese ücretsiz bilet verileceğini aktaran Sarılar, "Bir kota konulur diye düşünüyorum, bir kişiye 10 bilet verilmeyecektir." dedi.

Sarılar, bilet alımlarında yığılmaları önlemek için tedbirler alacaklarını ifade ederek, "Seyircimizin destek olmasını bekliyoruz. Belki lige hazır değiliz, hocamız da bazı konularda haklı. Transferde geç kaldık diye düşünebilir ama örnek vereyim, futbolcu 1 milyon 200 avro istiyordu, biz 650 bin avroya anlaştık. İlk başlarda aynı turfanda meyve ve sebze gibi. Eriğin kilosu 100 lira oluyor, sonra 10 liraya düşüyor. Onun için de hocamız inşallah bizi anlayışla karşılar. İki hafta sonra takımımızın çok iyi olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay'ın bir transfer isteğinin daha bulunduğunu aktaran Sarılar, onu da alacaklarını belirtti.

Bazı kulüp başkanlarının yabancı sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili taleplerinin bulunduğunun sorulması üzerine ise Sarılar, "Sınırlamanın daha çok olmasını hatta 6'ya düşmesini istiyorum. Yabancı sayısının 8 olmasını fazla görüyorum. Yabancı sayısının 6'ya düşürülüp hepsinin oynamasını istiyorum. 14 yabancıyı bence bu lig kaldırmıyor, avro ve doların fiyatını biliyorsunuz. Yayın geliri 500 milyon dolardan 110 milyon dolara düştü, yıl sonuna ne olacak bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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