Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Dia Saba da katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic görev yapacak.

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