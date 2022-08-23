Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.