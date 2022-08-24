Sivas'ta Güresin Barajı'nın yapımı devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımı devam eden Güresin Barajı'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 4 milyon 617 bin 400 lira katkı sağlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgede tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Güresin Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini aktaran DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Baraj gövdesi dolgu imalatı çalışmaları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 2.131 milyon metreküp olan Sivas Divriği Güresin Barajı'nın tamamlanmasıyla 326 kişiye istihdam sağlanacak. Barajda depolanacak su ile 3 bin 620 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşacak. Barajın, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 617 bin 400 lire katkı sağlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.





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