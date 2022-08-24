Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi

AA

Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törende, Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, transferlerin hayırlı olmasını diledi.

Geçen sezonun ardından 9 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını anımsatan Otyakmaz, "Hepsine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan bu futbolcuların yerini doldurmak için teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik." dedi.


- "Yaş ortalamamız 28'e düştü"


Yeni transferlerle kırmızı-beyazlı ekibin 31 olan yaş ortalamasını 28'e düşürdüklerini belirten Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş Clinton N'Jie'yi, geçtiğimiz sezon Göztepe'de iyi bir performans ortaya koyan Murat Paluli'yi, orta alanda önemli işler yapacağına inandığımız Charis Charisis'i, kadromuza katmak için çok emek sarf ettiğimiz Dia Saba’yı, bir senelik aradan sonra Robin Yalçın'ı, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi'nde performansıyla göz dolduran forvet oyuncusu Karol Angielski'yi ve gelecek vadeden Kader Keita'yı renklerimize bağladık. Geçtiğimiz yıl yaşlı bir takımımız vardı, ama Türkiye Kupası'nı almış başarılı bir takımdı. 31 olan yaş ortalamasını da 28'e düşürdüğümüzü söyleyebiliriz."

Son maçlarda görev almaya başlayan yeni transferlerin ortaya koyduğu performanstan mutlu olduklarını aktaran Otyakmaz, "Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızın ilerleyen haftalarda uyum sağladıklarında takımımızı puan durumunda yukarı çıkartacaklarına ve Avrupa'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız sonsuz." diye konuştu.


- "Turu atlayacağımıza kendi adıma tüm kalbimle inanıyorum"


Otyakmaz, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taraftarları Malmö maçında tribünleri doldurmaya davet eden Otyakmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malmö maçına her ne kadar 3-1'lik dezavantajla başlıyor olsak da stadımızda oluşacak ambiyansla bu dezavantajlı skoru avantaja çevireceğimizi ve turu atlayacağımıza kendi adıma tüm kalbimle inanıyorum. Takımımızın oyununun tur atlamak için bize umut verdiğini söylemek istiyorum. Yarın tribünlerin dolmasında en büyük katkı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in oldu. Herkes stadyumda yerini alsın, taraftarların skora etki edeceğini düşünüyorum."

Otyakmaz, alternatifli bir kadro kurduklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl oyuncu açısından zengin bir kulüp olduğumuzu söyleyebilirim. Bir mevkide daha arayışlarımız devam ediyor, o transferi de gerçekleştirdikten sonra transferi kapatacağız. Son güne kadar transferde cazip teklifler olabilir ama bir mevki için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedeflediklerini aktaran Otyakmaz, ligde, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üç kulvarda da mücadele edebilecek bir takım oluştuklarını söyledi.


- Yeni transferlerin görüşleri


Orta saha oyuncusu Clinton N'jie, kırmızı-beyazlı ekip için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini belirterek, "Sivasspor geçen sene Türkiye Kupası'nı kazandı ve bu kulübün başarılı olduğunu gösteriyor. Avrupa kupalarına da yıllardır katıldığını görüyoruz, takım ve kulüp çok iyi. Taraftarın desteğiyle gereken başarıyı göstereceğimize inanıyorum." dedi.

Savunma oyuncusu Murat Paluli de kırmızı-beyazlı ekibin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Orta saha oyuncusu Charis Charisis ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yüzde yüz performansla oynayacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. En önemli olan yarınki Malmö maçı, bizim için çok önemli bir maç ve kazandığımız da gruplara kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Dia Saba da yarın Avrupa kupalarında çok önemli bir maça çıkacaklarına değinerek, "Maalesef oynayamayacağım. Ancak bütünleştiğim takımımın yanında olacağım, her zaman onlarla beraber olacağım. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu kulübe emek vermeye geldim, elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Robin Yalçın ise yeniden kırmızı-beyazlı formayı terleteceği için mutlu olduğunu ve kulübü ailesi gibi gördüğünü kaydetti.

Karol Angielski de Sivasspor'un bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İlk kez kendi evimden, ülkemden uzakta bir kulüpte oynuyorum. Bir adaptasyon süreci yaşıyorum, en kısa sürede bu süreci atlatarak takım için en güzelini yapacağım." açıklamasında bulundu.

Kader Keita ise Malmö maçını kazanarak gruplara kalmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni
YEREL HABERLER Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni
Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru
Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız
Sivas'ta engelliler atlı terapi ve kurslarla moral depoluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta engelliler atlı terapi ve kurslarla moral ...
Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgi
Sivas'ta Güresin Barajı'nın yapımı devam ediyor
YEREL HABERLER Sivas'ta Güresin Barajı'nın yapımı devam ediyor
Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan ...
Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak
Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin'e hizmetleri için teşekkür etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan ...
Uzmanı bebeklerde güvenli uykunun önemini anlattı
YEREL HABERLER Uzmanı bebeklerde güvenli uykunun önemini anlattı
SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavları başladı
YEREL HABERLER SCÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek ...
Sivasspor ile "misli.com" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Sivasspor ile "misli.com" arasında sponsorluk ...
Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı
Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ...
Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a UEFA maçında bilet desteği
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a UEFA maçında bilet ...
Köye inen bozayı ağıla girip 17 küçükbaş hayvanı öldürdü
YEREL HABERLER Köye inen bozayı ağıla girip 17 küçükbaş hayvanı ...
Sivasspor, ligde 3 maçtır galibiyete hasret
YEREL HABERLER Sivasspor, ligde 3 maçtır galibiyete hasret
Sivas'ta 5. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivas'ta 5. kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi ...
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
İki aile arasında bıçak, tabanca ve baltalı kavga; 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER İki aile arasında bıçak, tabanca ve baltalı kavga; 1 ...
Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ...
Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçının ...
Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.