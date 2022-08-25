Sivas'ta yeni eğitim dönemi hazırlıkları devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni dönemde eğitim yatırımları için 785 milyon lira kaynak ayrıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2022-2023 eğitim yılı hazırlıkları devam ediyor.

İl genelinde akademik başarıyı artırmaya yönelik önemli proje ve çalışmalar yürütülürken, hizmete açılacak yeni eğitim binaları ve onarım çalışmalarıyla da okulların fiziki koşulları iyileştiriliyor.

Kentin, eğitim altyapısı ve fiziki imkanlar açısından çok iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "İl genelinde 785 milyon liranın üzerinde bir yatırım bedeli ile 406 derslik, 3 spor salonu ve 200’er kişilik 2 öğrenci pansiyonu inşa edilecek. Bu yatırımlar içerisinde 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında biri Suşehri’nde olmak üzere 68 derslikli 10 anaokulu da Sivas’a kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Aslan, bu yıl 10 yeni okulun eğitime açılacağını, onarım çalışmaları devam eden 90 okulun ise eğitim başlamadan hazır hale getirileceğini aktardı.

Yeni eğitim yılında 19 köy yaşam merkezinin de hizmete açılacağını belirten Aslan, bu merkezlerden hem öğrencilerin hem de köy halkının yararlanacağını kaydetti.



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