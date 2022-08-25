Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, Leke James

Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic, Kiese Thelin

Sarı kartlar: Dk.13 Erdal Rakip, Dk. 21 Birmancevic (Malmö), Dk. 29 Keita, Dk. 44 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor-Malmö karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Leke James'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta ceza yayı üzerinde Kiese Thelin, topuk pasıyla penaltı noktasındaki Birmancevic'i gördü. Sivasspor savunması son anda araya girerek bu futbolcunun vuruşuna izin vermedi.

18. dakikada Erdal Rakip'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Kiese Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topu Yatabare'ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.

31. dakikada Erdal Rakip'in ara pasıyla ceza sahasına giren Birmancevic'in vuruşunda, Appindangoye yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti.

42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan aldığı pasla sağ kanatta ilerleyen Gradel'in içeriye çevirdiği top, Leke James'e gelmeden önce savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





















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